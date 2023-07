Bergamo, lavori alla rete del gas in via del Polaresco: le modifiche alla viabilità

CITTÀ. Per sostituire le condotte interrate e gli allacci è stata emessa un’ordinanza in vigore dalle 7,30 di giovedì 20 luglio: ecco cosa prevede.

Lavori in corso in via del Polaresco nei prossimi giorni. Per consentire l’occupazione e la manomissione del suolo pubblico per sostituire le condotte interrate della rete del gas metano e gli allacci in via del Polaresco, è stata emessa un’ordinanza di regolamentazione della circolazione che, dalle 7.30 di giovedì 20 luglio 2023, istituisce i seguenti provvedimenti viabilistici:

In via del Polaresco e in via Bach fronte civico 21 (area di stoccaggio in sostituzione di quella prevista all’uscita della scuola in via del Polaresco)

• divieto di sosta permanente con rimozione forzata, per tratti progressivi di avanzamento del cantiere, eccetto i mezzi dell’impresa esecutrice

Fase 1

in via Del Polaresco nel tratto compreso tra Via Broseta e Via Lolli

• strada a fondo chiuso a monte e a valle del cantiere

• divieto di transito per tutte le categorie dei veicoli eccetto i residenti frontisti compatibilmente con le fasi operative del cantiere e la sicurezza degli operai

• divieto di transito pedonale con deviazione dei pedoni sul marciapiede opposto a quello interessato dai lavori

Fase 2

in via Del Polaresco nel tratto compreso tra Via D’Albino e Via Ninì da Fano

• istituzione del senso unico di marcia in direzione di Via Bellini

• istituzione del limite di velocità di 30 km/h

in via del Polaresco in corrispondenza dell’intersezione con via Ninì da Fano

• divieto di accesso in direzione di via Broseta

• obbligo di svolta a destra per tutte le categorie dei veicoli

in via Sorelle Coggiola in corrispondenza dell’intersezione con via Lolli

• strada a fondo chiuso

• obbligo di svolta a destra per tutte le categorie dei veicoli, in direzione di via Broseta, transitando lungo via Lolli

Fase 3

in via Del Polaresco nel tratto compreso tra il civico 38 e la via Ninì da Fano

• restringimento della carreggiata con contestuale istituzione del senso unico alternato e regolato da impianto semaforico di cantiere

• istituzione del limite di velocità di 30 km/h