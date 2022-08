Bergamo, lavori di asfaltatura dalla prossima settimana - Ecco dove

Viabilità. Da lunedì cantieri in via Ruggeri da Stabello, via Baioni e via Suardi. Nella notte tra giovedì 25 e sabato 26 agosto chiude anche L’Asse.

Nell’ultima settimana di agosto continuano i lavori previsti dal piano asfaltature del Comune di Bergamo, ma stasera chiuderà anche l’Asse Interurbano per lavori. Ecco la comunicazione della Provincia: «La strada provinciale ex statale 671 «Asse Interurbano» sarà chiuso nel territorio del comune di Bergamo, più precisamente al km 4+800, direzione di marcia Bergamo – Seriate, con uscita obbligatoria alla rotatoria San Bernardino, dalle 21.30 di del 25 agosto alle ore 6 di venerdì 26 agosto, per consentire lavori in sicurezza. Il traffico verrà deviato dalla rotatoria di Colognola al sottopasso direzione alle Valli.

L’Asse Interurbano da bergamo in direzione Seriate chiude per lavori dalle 21.30 del 25 agosto sino alle 6 del 26

Asfaltature a Bergamo

lavori

(Foto di Roberto Vitali) È stata nelle scorse ore posata la segnaletica che avvisa gli automobilisti degli imminenti interventi previsti lungo via Baioni, via Pietro Ruggeri da Stabello e via Suardi, tre importanti arterie del traffico veicolare della città: i lavori scattano dal prossimo 29 agosto e, dove possibile, si prevede l’accorpamento delle fasi di fresatura e asfaltatura nella stessa giornata, per ridurre i tempi degli interventi. In ogni caso, le strade verranno riaperte al transito secondo il progressivo avanzamento del cantiere.

«Abbiamo deciso di destinare ancora più fondi, ben 1 milione di euro, a questo importante intervento annuale di manutenzione delle strade di Bergamo – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Marco Brembilla –. Un’attenzione particolare sarà dedicata alle vie dei Colli e alle principali direttrici di traffico a Nord-Ovest della città, per un totale di oltre 51.387 mq di asfalto rinnovato. L’obiettivo è di imprimere un’ulteriore accelerazione ai lavori di manutenzione e di asfaltatura in città, anche in vista dell’appuntamento di Bergamo-Brescia Capitali italiane della cultura 2023»

Il piano dell’Amministrazione, che è già intervenuta su diverse strade nelle scorse settimane (pensiamo ad esempio al quartiere di San Paolo), si estende poi a diverse altre aree della città, come Via Crocefisso, Via del Carroccio, Via Stoppani, Via Casalino, Via Borfuro, Via Piccinini, Viale V. Emanuele, Via Fara, Via Vetta, Via Sudorno, Via Astino, Via Castagneta.

Il dettaglio dei provvedimenti viabilistici

Per consentire i lavori, il Comune di Bergamo ha pubblicato sul proprio albo un’ordinanza che istituisce, dalle ore 07.30 di mercoledì 27 luglio 2022 e fino alle ore 18 di venerdì 30 settembre 2022, i seguenti provvedimenti viabilistici per tratti progressivi di avanzamento del cantiere:

- divieto di sosta 00-24 con rimozione forzata in tutti gli stalli rientranti nell’area oggetto dei lavori stradali di ripristino;

- istituzione del limite di velocità di 30 KM/h

- restringimento della carreggiata con contestuale istituzione del senso unico alternato e regolato da movieri se trattasi di strade a doppio senso di circolazione

- restringimento della carreggiata a vista se trattasi di strade a senso unico di marcia

- divieto di transito veicolare in quelle strade ove non è possibile garantire un minimo calibro stradale della carreggiata idoneo alla circolazione, per il tempo strettamente necessario alla esecuzione dei lavori

- divieto di transito ciclo-pedonale con deviazione dei pedoni al marciapiedi opposto, mediante gli attraversamenti pedonali più prossimi alla occupazione, e/o a margine della occupazione secondo necessità in tutti i marciapiedi comunali interessati .

- divieto di transito ciclo-pedonale con deviazione dei pedoni al marciapiedi opposto, mediante il posizionamento di idonea segnaletica di deviazione nei pressi gli attraversamenti pedonali più prossimi alla occupazione, oppure a margine della occupazione secondo necessità