Bergamo, l’elettricità degli spazi comunali proverrà da sole fonti rinnovabili - Video

L’elettricità degli spazi di competenza comunale proverrà da sole fonti rinnovabili. La decisione è stata presa durante la Giunta dello scorso 12 maggio: il Comune ha deciso di approfittare - rinnovando proprio in questi giorni i contratti di fornitura in scadenza della nuova offerta per l’energia elettrica per le Pubbliche Amministrazioni messa a disposizione dalla centrale acquisti della pubblica amministrazione italiana. Per energia verde si intende l’energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas.