Bergamo, l’hub dell’ospedale Papa Giovanni supera i 1.700 vaccini al giorno Il centro vaccinale all’Auditorium «L. Parenzan» dell’Ospedale Papa Giovanni sarà aperto anche l’8 dicembre e tutte le domeniche pomeriggio del mese di dicembre, ad eccezione del giorno di Natale e del 26 dicembre. Per permettere la regolarità delle somministrazioni, gli operatori raccomandano di rispettare l’orario esatto di arrivo indicato sulla ricevuta rilasciata al momento della prenotazione e di presentarsi all’appuntamento, quando possibile, non accompagnati.

L’accelerazione organizzativa del centro vaccinale allestito nel foyer dell’auditorium «Lucio Parenzan» dell’Ospedale di Bergamo ha permesso di superare quota 1700 vaccini al giorno. Oggi, giovedì 2 dicembre, sono 1728 le prenotazioni con annessa la possibilità di co-somministrazione del vaccino antinfluenzale registrate all’hub «Parenzan». Un risultato, spiega l’ospedale, raggiunto grazie al lavoro puntuale di tutti gli operatori: dalle 8 alle 20, 24 medici con turni di 6 ore, 24 infermieri, 8 amministrativi e anche 8 volontari che si alternano ai volontari della Protezione civile di Bergamo e della Provincia di Bergamo. Un modello che sta funzionando anche a fuori dall’ospedale di Bergamo, a San Giovanni Bianco e a Sant’Omobono Terme: in totale, gli operatori dell’Asst Papa Giovanni XXIII stanno somministrando 2200 vaccinazioni al giorno.

Alla popolazione, che sta rispondendo con grande determinazione alla campagna anti Covid, gli operatori raccomandano di rispettare l’orario l’orario esatto di arrivo indicato sulla ricevuta rilasciata al momento della prenotazione . La prenotazione riporta anche una fascia oraria indicativa di somministrazione, che non va tenuta in considerazione. Si ricorda che al centro vaccinale le persone autosufficienti che devono sottoporsi al vaccino potranno accedere solo singolarmente. Si consiglia quindi di presentarsi all’appuntamento senza accompagnatore. L’hub «Parenzan» sarà aperto anche nelle giornate festive, ad eccezione del giorno di Natale e di domenica 26 dicembre, l’8 dicembre e tutte le domeniche pomeriggio del mese di dicembre. Le modalità di prenotazione per le categorie per cui non è previsto l’accesso libero sono: portale di Poste raggiungibile all’indirizzo www.prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it . Numero di telefono 800.894.545

