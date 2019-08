Bergamo, manutenzioni e lavori infiniti

La denuncia di Federconsumatori L’associazione di consumatori della Cgil segnala due cantieri che si protraggono da anni senza mai finire su via Lavanderio e scaletta Santa Lucia.

Ecco la lettera di Umberto Dolci di Federconsumatori: «Via Lavanderio è una strada che collega Via Astino con Via General Marieni tramite un sentiero che circa tre anni fa è “franato” creando una situazione di pericolo. Segnalata la situazione da allora l’unico intervento visibile consiste nella chiusura del sentiero da Via General Marieni con uno sbarramento e relativo divieto di transito.

la scaletta di Santa Lucia

Sempre oltre due anni fa s’è verificata la caduta di alcune parti in muratura dell’accesso che dalla rotonda Santa Lucia porta alla scaletta omonima. Con conseguente pericolo per chi doveva accedere alla Scaletta o anche semplicemente transitare sotto la parte pericolante. Messa in sicurezza l’area tramite rimozione delle parti instabili e successiva recinzione, nient’altro è stato fatto. Federconsumatori ritiene che certe tempistiche non abbiano motivo di essere e auspica da parte degli Uffici preposti maggiore attenzione e impegno».

