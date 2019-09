Bergamo nel nuovo governo Conte Misiani viceministro per l’Economia

Mercoledì 11 Settembre 2019

Omaggio a Bruni a Palazzo Frizzoni Vescovo: «Uomo alla ricerca del bene comune»

Aperta la camera ardente a Palazzo Frizzoni per l’ex sindaco Roberto Bruni. Sedute sospese per ricordare l’avvocato in Tribunale a Bergamo. Il cordoglio ...