Bergamo ospita «Iron mind», una giornata di sport per bambini e ragazzi disabili

Il 12 novembre 2022 alla Casa dello Sport di Bergamo si terrà l’ottava edizione di «Iron mind», l’evento promosso dalla Marco Berry Onlus Magic for Children per avvicinare bambini e ragazzi con disabilità motoria e sensoriale al mondo dello sport. Il progetto e l’evento di Bergamo hanno tra le finalità principali l’inclusione sociale: «Iron mind» è un evento aperto ai minori con disabilità, per favorire l’integrazione attraverso la pratica sportiva ed eliminare ogni forma di barriera, mentale, economica o logistica.

Durante l’intera giornata bambini e ragazzi di diverse età avranno l’opportunità di cimentarsi in diverse discipline sportive con l’aiuto di istruttori qualificati, che potranno offrire il proprio supporto condividendo le proprie esperienze. Saranno presenti anche Mario Esposito, atleta paralimpico di tiro con l’arco, medaglia di bronzo nell’arco olimpico a squadre maschile ai Giochi di Pechino 2008 e Mauro Bernardi primo maestro di sci disabile in Italia che porteranno il loro racconto di vita tra sport e disabilità. A fine giornata sarà la volta dei Bellini Ars Magica con uno spettacolo magico tra scherzi e sorrisi riservato a tutti i partecipanti.

La presentazione in Comune

«Con Iron mind abbiamo voluto sottolineare il potere meraviglioso che rappresenta lo sport come aggregatore, come medicina in più, come fonte di energia insostituibile» spiega il presidente Marco Berry. «Abbiamo scelto di affiancare l’iniziativa “Iron mind” e promuovere attivamente questo progetto perché crediamo nello sport, quale strumento che consente alle persone di entrare in contatto con uno straordinario ventaglio di valori formativi» dichiara Matteo Barbini, Co-founder & Managing Partner di Wide Group.

«Da sempre il Csi si occupa di favorire una pratica sportiva che non sia orientata al risultato ma alla crescita della persona – afferma Gaetano Paternò, presidente del Comitato Territoriale di Bergamo del Centro Sportivo Italiano –. Da anni facciamo rete con le agenzie del territorio per dare vita ad uno sport che sia il più possibile inclusivo tenendo conto delle diversità; il privilegio di essere al fianco di un progetto così importante come Iron mind ci permette, ancora una volta, di mettere questa rete di conoscenze al servizio dei più fragili, in questo caso dei minori con disabilità, contribuendo così ad avvicinare il raggiungimento di quegli obiettivi di crescita psicofisica e miglioramento dell’autostima che il progetto si pone attraverso la pratica sportiva. Sabato 12 novembre, insieme alla Cittadella dello Sport e ad alcune associazioni del territorio ci occuperemo di accogliere al meglio questi ragazzi, nella speranza di far vivere loro una splendida giornata all’insegna dello sport e del divertimento».

«Il Comune di Bergamo è grato alla Marco Berry Onlus per l’organizzazione quest’anno della loro iniziativa Iron mind nella nostra città. L’evento gode del patrocinio del Comune di Bergamo e si inserisce perfettamente nel quadro di relazioni che, attraverso l’assistenza educativa scolastica, teniamo con le famiglie, le associazioni che si occupano di disabilità e i ragazzi e le ragazze» dichiara Loredana Poli, assessore allo Sport. Quest’anno, la tappa bergamasca di «Iron mind» è resa possibile grazie al supporto di Wide Group, come main partner dell’evento, e di BCC Bergamo Credito Cooperativo italiano e Montello-Industria del recupero e del riciclo e in collaborazione con il Comitato Territoriale di Bergamo del Centro Sportivo Italiano e con il patrocinio del Comune di Bergamo.