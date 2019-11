Bergamo #polentaesardine

Migliaia di adesioni in due giorni Anche le sardine bergamasche pronte al debutto. Il promotore del gruppo Facebook: «Non siamo anti-Lega, questo va chiarito. Dobbiamo essere seri, le cose vanno fatte bene».

L’hashtag ufficiale del gruppo sarà #polentaesardine. «Non siamo un gruppo anti-Lega, questo va chiarito»: quindi basta con il «Bergamo non si Lega», slogan mutuato dall’esperienza delle piazze emiliane, laddove sono nate le sardine. Né movimento né tantomeno partito: un gruppo nato via social e che si è ritrovato in piazza. Per ora a Bologna e Modena, dove nelle stesse serate c’era anche il leader leghista Matteo Salvini, tra non molto anche a Bergamo. Forse. «Dobbiamo essere seri, le cose vanno fatte bene», spiega Stefano, 24 anni, («Il cognome per ora no» dice), un lavoro da operaio prima e magazziniere dopo «pronto a iscrivermi all’Università, è un periodo che voglio dare una scossa alla mia vita». Abita in provincia, zona bassa (bassissima) Valle Imagna: è lui ad aver creato il gruppo Facebook a Bergamo. Tempo due giorni e siamo oltre 5.000 adesioni.

