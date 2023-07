Bergamo, rapina farmacista con un paio di forbici: cinquantenne in manette

IL COLPO . L’uomo è stato arrestato in via Quarenghi, con il denaro rubato aveva acquistato cocaina. Individuato dagli agenti grazie alle telecamere di sicurezza.

Entra in farmacia a volto scoperto e armato di un paio di forbici, minaccia la farmacista, ruba duecento euro, fugge e viene catturato poco dopo dagli agenti della polizia. La rapina si è consumata a Bergamo nella farmacia Mariani in via Mai, vicino all’incrocio con viale Papa Giovanni XXIII, nella tarda mattinata dello scorso 7 luglio. Protagonista un cinquantenne bresciano, ma domiciliato in un centro di accoglienza nella Bergamasca.

La fuga in stazione

L’uomo, messo a segno il colpo, si era dileguato a piedi in direzione della stazione ferroviaria, dove, secondo la ricostruzione della polizia, ha acquistato della sostanza stupefacente per poi dirigersi verso il centro della città. Gli agenti della Squadra mobile hanno seguito attraverso le telecamere di sicurezza gli spostamenti del cinquantenne e lo hanno individuato e fermato in via Quarenghi.

L’arresto