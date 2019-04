Bergamo, rapina in banca in pieno giorno

In tre con pistola, blitz in via Pradello È successo verso le 15.15 di mercoledì 3 aprile in pieno centro.

Un blitz in pieno centro e di giorno. Tre malviventi sono entrati in azione in via Partigiani a Bergamo nella Bcc di Oglio e Serio. Due, con cappellino e parrucca, sono entrati nell’edificio e senza dire nulla hanno scavalcato il bancone e saccheggiato le casse, mentre un complice anche lui sembra con una parrucca e una pistola è rimasto fuori a fare da palo. All’interno degli uffici in quel momento non c’erano clienti, ma solo un impiegato.

I malviventi sono scappati su due auto con il bottino ancora da quantificare ma che dovrebbe non superare i 2.000- 3.000 euro. Una delle due vetture, una Fiat Uno è stata ritrovata a pochi metri, in via Pradello. Sul posto le volanti della Questura che hanno avviato le indagini e stanno visionando le telecamere della videosorveglianza.

