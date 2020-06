Bergamo ricorderà così le sue vittime

28 giugno, l’allestimento fuori dal Cimitero Sarà una giornata importante per tutta la Bergamasca e per tutta l’Italia. Il 28 giugno, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, è in programma una celebrazione per commemorare le vittime del coronavirus del nostro territorio.

Ecco in anteprima di come sarà allestito il piazzale del Cimitero Monumentale di Bergamo in occasione della celebrazione programmata domenica 28 giugno: il Presidente della Repubblica assisterà alla Messa di Requiem di Donizetti organizzata da Palazzo Frizzoni e da Fondazione Donizetti. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai Uno.



Un grande abbraccio alla terra bergamasca piegata dal virus. Il Capo dello Stato ha accettato l’invito del sindaco Giorgio Gori a partecipare ad un momento che si annuncia tanto emozionante quanto storico. Il concerto organizzato dal Comune e dalla Fondazione Teatro Donizetti, eseguito dall’orchestra e dal coro del Donizetti Opera Festival diretta da Riccardo Frizza, è in programma alle 20,35. Sul piazzale del Cimitero monumentale ci saranno, con il Capo dello Stato, i nostri 243 sindaci a rappresentare il territorio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA