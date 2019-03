Bergamo, rissa in piazzale Alpini

Intervengono carabinieri e 118 Rissa tra tre quattro persone, alla fine due contusi.

Una rissa tra quattro persone si è scatenata pochi minuti prima delle 13 in piazzale Alpini a Bergamo, nei pressi della stazione. Per cause ancora sconosciute alcuni ragazzi hanno cominciato ad azzuffarsi. Sul posto sono stati chiamate subito le forze dell’ordine e un’ambulanza del 118.

I militari sono riusciti a sedare la risa e alla fine solo qualche contusione per due ragazzi di 26 e 30 anni che sono stati medicati e poi portati in ospedale.

