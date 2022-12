Bergamo, si rinnovano i marciapiedi, stanziato un milione di euro per il 2023

1 marciapiede Via Moroni Da Carducci A Palma Il Vecchio 156,00 mq

2 marciapiede Via Previtali Da S. Bernardino A Moroni Lato Sx 285,00 mq

3 strada Parcheggio Via Coghetti 1710,00 mq

Marciapiede Via Zendrini 184,00 mq

4 marciapiede Via Brembilla Vicino Parcheggio 49,00 mq

5 marciapiede Via Broseta Da Via Crocerossa A Centro Tennis Lato Sx 540,00 mq

6 strada Via Broseta - Parcheggio Croce Rossa 378,00 mq

7 marciapiede Via Broseta Da Via Morzenti A Corpo Italiano Di Liberazione-Lato Sx In Uscita 100,00 mq

8 marciapiede Via Broseta Da Civ 87/A A Civ 85-Lato Dx In Uscita 105,00 mq

9 marciapiede Via Broseta-Da Viale Corpo Italiano Di Liberazione A Via Loreto 160,00 mq

10 marciapiede Viale Corpo Italiano Di Liberazione-Da Via Kolbe A Largo Ragazzi Del 99 368,00 mq

11 Viale Giulio Cesare marciapiede 1245,00 mq e strada 2500,00 mq

12 Via Rampinelli marciapiede 37,50 mq e strada 1000,00 mq

13 strada Via Lunga+ 2 Rotatorie 11780,00 mq

14 marciapiede Via Bonomelli 600,00

15 marciapiede Via S. Giorgio 390,00

16 marciapiede Scaletta Via Beltrami 200,00

17 strada Via Tre Armi 3100,00

18 strada Viale Vittorio Emanuele 13000,00

19 Viale Mura E Spalto Di S. Giovanni marciapiede 729,00 mq e strada 4000,00 mq

20 marciapiede Via Xxiv Maggio 950,00

21 marciapiede Viale Papa Giovanni Xxiii° Tra Largo Porta Nuova E Via G. D’alzano 39,00

22 marciapiede Interventi Localizzati Non Quantificabili Allo Stato Attuale 210,00

Totali 6.676,00 mq di marciapiede e 37.468,00 mq di strada