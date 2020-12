Bergamo si sveglia avvolta dalla neve

Fiocchi in tutta la provincia - Le foto I primi fiocchi di neve sono iniziati a cadere, anche in città, dalle 22,30 di domenica 27 dicembre e hanno proseguito a scendere per tutta la notte e la prima mattina di lunedì 28 dicembre in tutta la provincia.

I primi fiocchi di neve sono iniziati a cadere, anche in città, dalle 22,30 di domenica 27 dicembre e hanno proseguito a scendere per tutta la notte e la prima mattina di lunedì 28 dicembre in tutta la provincia. Bergamo e i suoi paesi si sono risvegliati ricoperti da un fitto manto nevoso. Giù le temperature.

Le previsioni indicano un’intensificazione della precipitazione nevosa, anche a bassa quota, nella mattinata di oggi. Le temperature rigide e la grande massa di aria umida che ha investito tutta la provincia di Bergamo a partire da ieri sera sono un connubio perfetto per un’abbondante nevicata. Si prevedono fino a venti centimetri di accumulo in pianura e oltre trenta centimetri in montagna. Ieri sera gran parte delle strade della Bergamasca erano state cosparse di sale e i mezzi spazzaneve dei Comuni allertati e pronti a entrare in circolazione.

La precipitazione dovrebbe esaurirsi nel pomeriggio. Ma già domani e dopo è pronto a entrare in azione un nuovo fronte umido, con nevicate nella fasce collinari della provincia. Le nuvole rimarranno il paesaggio di questo fine anno, anche se le precipitazioni andranno attenuandosi e San Silvestro dovrebbe rimanere all’asciutto.

A causa delle intense nevicate previste in Lombardia, i gestori delle infrastrutture Rfi e Ferrovienord hanno previsto nella giornata di oggi l’attivazione del piano d’emergenza che prevede la limitazione del servizio ferroviario su tutte le linee . Saranno garantiti i collegamenti sulle principali direttrici, che saranno servite con almeno un treno all’ora; eventuali eccezioni su linee saranno puntualmente comunicate. «Gli specifici provvedimenti previsti per ogni direttrice saranno comunicati sul sito trenord.it – nella pagina dedicata alle singole linee – e su App Trenord – fa sapere l’azienda –. Per le conseguenze del maltempo, la circolazione potrà inoltre subire forti rallentamenti. Si consiglia di muoversi solo se strettamente necessario».

La situazione a Milano e in Lombardia

Milano e la Lombardia si sono risvegliate, stamani, ricoperte da un denso strato di neve fresca. Le nevicate sono cominciate la scorsa notte e ora, a Milano, la coltre bianca si aggira tra i 5 e i 10 cm, con le strade principali spazzate ma molte altre, quelle secondarie, ancora innevate. La nevicata interessa tutta la regione, ad eccezione della pianura Sud orientale dove cade mista a pioggia. Il capoluogo lombardo, che da oggi torna all’allerta «arancione», appare all’alba ancor più silenzioso, mentre la neve continua a scendere senza sosta. Secondo le previsioni però le precipitazioni dovrebbero terminare già nel pomeriggio e nei prossimi giorni sono previste giornate con cielo coperto o poco nuvoloso. «Dal pomeriggio di lunedì - precisa Arpa Lombardia - attenuazione ed esaurimento delle precipitazioni in pianura, deboli sui rilievi fino a martedì, quindi in esaurimento».

Le previsioni sul Nord Italia per le prossime ore

Al Nord deciso peggioramento su tutte le regioni con fenomeni diffusi ed in prevalenza nevosi anche a quote pianeggianti. I fenomeni saranno più intensi sull’Appennino Emiliano e su Triveneto, in particolare sulle aree Dolomitiche e sui rilievi Friulani. Temporanee schiarite tra pomeriggio e sera sui settori meridionali di Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia. Temperature massime in tenue calo su Liguria e Valpadana ed in generale aumento sul resto delle regioni. Venti forti. Mari in prevalenza agitati.

