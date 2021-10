Bergamo, zona stazione: sequestrati martelletti frangivetro e tronchesi Due uomini deferiti perchè trovati in possesso di martelletti frangivetro e di una banconota falsa e un terzo con precedenti pendenti arrestato, con sè aveva un coltello e dei trochesi.

Lunedì una pattuglia della Volante della Questura di Bergamo è intervenuta per controllare due persone segnalate come molesti in via Paglia angolo Bonomelli in città. All’arrivo degli agenti i due cittadini stranieri hanno cercato di sottrarsi al controllo.

Dalla perquisizione gli agenti hanno rinvenuto due martelletti frangivetro utilizzati a bordo di treni e autobus e una banconota da 50 euro all’apparenza falsa che è stata sottoposta a ulteriori accertamenti della polizia scientifica. I due sono stati deferiti all’autorità giudiziaria e il materiale in loro possesso è stato posto sotto sequestro.

Nella serata di lunedì gli agenti sono intervenuti anche nel sottopassaggio della Stazione FS dal lato di via Gavazzeni, hanno fermato un uomo che stava maneggiando un coltellino. Dopo la perquisizione è stato trovato in possesso anche di due tronchesini, chiavi inglesi e altri attrezzi.

Dai successivi controlli l’uomo, un cittadino italiano già pluripregiudicato per reati contro la persona ed il patrimonio, è risultato essere destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Bergamo. Il provvedimento pendente era di 6 anni e 7 mesi di reclusione. L’uomo è stato portato in carcere.

