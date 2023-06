Bergamo, Ztl e sosta per i residenti: dal 1° luglio contrassegno online e stampa immediata

Contrassegno sul parabrezza

Zona stadio

Per quanto riguarda la sosta nella zona dello stadio, il Comune di Bergamo con apposita ordinanza, ha istituito due nuove «zone disco eccetto residenti» (ZD4 e ZD5) in via Cesati, via Del Guerino, via Santuario dell’Addolorata, via Conca Fiorita, via Dei Celestini, via Finardi, via Ghirardelli, via Milazzo, via Pinetti e via Tito Livio. Per i residenti delle zone indicate, titolari di patente e privi di posti auto/box, sarà pertanto possibile richiedere il contrassegno che consentirà di sostare illimitatamente anche nella nuova area disco, senza esporre il disco orario.