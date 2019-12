«BiGi» ko, Atb estende gli abbonamenti

E ci sarà un mese in più omaggio «La BiGi» è non attiva dallo scorso 27 novembre a causa di problemi tecnici alla piattaforma informatica di «Bicincittà», ecco come saranno risarciti gli abbonati.

Atb comunica che in merito alla sospensione temporanea del servizio di bike sharing «La BiGi», agli abbonati verrà riconosciuta un’estensione della validità dell’abbonamento annuale oltre la data contrattuale, pari al numero di giorni di servizio non goduti. A questo Atb aggiungerà il riconoscimento a ogni abbonato di un ulteriore mese gratuito, a titolo di indennità per il disagio subito. Atb provvederà nei prossimi giorni a effettuare il rimborso automatico agli abbonati «La BiGi».

«La BiGi» è temporaneamente non attiva dallo scorso 27 novembre a causa di problemi tecnici alla piattaforma informatica di «Bicincittà», il fornitore che eroga il servizio di bike sharing a Bergamo e in numerose altre città d’Italia, fra cui Torino, che sono attualmente interessate dallo stesso guasto. Atb ha richiesto la massima sollecitudine nella risoluzione del problema per ripristinare il funzionamento entro il minor tempo possibile.

Contatti e informazioni: Atb Point, largo Porta Nuova 16, Bergamo; tutti i giorni feriali da lunedì a venerdì, dalle ore 8,20 alle ore 18,45 e il sabato dalle ore 9,30 alle ore 14,30. Gli operatori rispondono anche telefonicamente alle richieste al numero 035/236.026 oppure per posta elettronica all’indirizzo e-mail atbpoint@atb.bergamo.it.

