Biker cade e un’altra moto lo travolge durante una gara di cross: salvo 18enne di Bergamo L’incidente durante una gara di motocross a Rezzato domenica 17 ottobre. Le sue condizioni, apparse inizialmente piuttosto gravi, sono in via di miglioramento: potrebbe essere dimesso già oggi.

Un 18enne di Bergamo è rimasto ferito domenica 17 ottobre mentre disputava una gara di motocross a Rezzato in provincia di Brescia. In sella alla sua Honda 450 il ragazzo aveva appena superato una piccola discesa quando ha perso il controllo del mezzo ed è caduto a terra. Nel momento in cui si stava rialzando, è stato travolto da un altro concorrente che arrivava ad alta velocità.

Il 18enne è stato soccorso dalle due ambulanze presenti a bordo pista. Le sue condizioni sono apparse inizialmente preoccupanti con un sospetto trauma cranico: è stato immobilizzato e trasportato in elisoccorso alla Poliambulanza di Brescia. Nella giornata di lunedì 18 ottobre però le sue condizioni sono migliorate e potrebbe essere già dimesso entro oggi.

