Blue Panorama programma la sua estate

Da Olbia fino in Grecia, i voli da Orio Blue Panorama programma l’estate 2021. Da giugno infatti la compagnia aerea collegherà l’Italia continentale verso dieci isole della Grecia, Capo Verde, Lampedusa, Olbia e Pantelleria. Anche da Orio al Serio.

Nel dettaglio Blue Panorama/Luke Air volerà dagli aeroporti di Bologna, Roma Fiumicino e Milano Bergamo verso Santorini, Mykonos, Skiathos, Creta, Rodi, Corfù, Zante, Kos, Celafonia e Karpathos.

Da Bologna sono previsti voli verso dieci isole greche mentre da Orio sono escluse solo le destinazioni di Corfù e Zante mentre i voli in partenza da Roma Fiumicino collegano le isole greche di Rodi, Mykonos, Creta, Corfù e Santorini.

Il vettore collegherà Bergamo a Olbia, Pantelleria e l’isola di Sal a Capo Verde, ma anche Skiathos, Mykonos, Santorini, Kos, Creta, Karpathos, Rodi e Cefalonia. «Siamo molto fiduciosi, in particolare nel segmento leisure, riguardo la prossima stagione estiva per la quale a partire dal mese di giugno abbiamo pubblicato il nostro tradizionale ed amplio network per il mediterraneo – ha commentato Remo Della Porta, Direttore Commerciale di Blue Panorama Airlines/Luke Air –. Riteniamo che anche grazie ai recenti annunci che prevedono per l’estate molte isole greche Covid free con il 100% della popolazione vaccinata, la Grecia, nostra principale destinazione mediterranea per la bella stagione possa tornare ad essere fra le preferite dagli italiani. Dopo oltre 10 anni sono confermati i nostri servizi per Lampedusa e Pantelleria per le quali siamo ormai un punto di riferimento per il mercato oltre a riconfermare i voli per Olbia che quest’anno partiranno dall’aeroporto di Milano Bergamo, nostra base principale per gli aeromobili di medio raggio. Non mancheranno infine i voli in collaborazione con l’industria del turismo organizzato per Capo Verde e l’Egitto. Con la campagna delle vaccinazioni avviata siamo convinti che fra non molto torneremo ad annunciare altre opportunità anche per le mete più lontane operate dal nostro nuovo aeromobile Airbus A330/200 con la nuova livrea Luke Air».

Di seguito il dettaglio dei collegamenti dall’Italia verso l’estero:

Isole greche

Dall’aeroporto di Milano Bergamo verso

Skiathos / Mykonos / Santorini / Kos / Creta / Karpathos / Rodi / Cefalonia

Dall’aeroporto di Bologna verso

Il collegamento dall’Italia verso Capo Verde

Dall’aeroporto di Milano Bergamo verso: Sal (Capo Verde)

I collegamenti dall’Italia verso Lampedusa, Olbia e Pantelleria

Dall’aeroporto di Milano Bergamo verso:

- Lampedusa / Olbia/ Pantelleria

Dall’aeroporto di Milano Malpensa verso:

Lampedusa

Dall’aeroporto di Bologna verso:

Lampedusa

Dall’aeroporto di Verona verso:

Lampedusa.

