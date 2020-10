Bollinopoli, al via il concorso

Lunedì 19 il memostick su L’Eco L’adesivo per giocare sulla prima pagina del giornale. E parte anche la raccolta dei bollini. In palio una Suzuki Vitara ibrida.

Lunedì 19 ottobre è il gran giorno del concorso Bollinopoli Winner, l’edizione 2020 del gioco che premia la fedeltà dei lettori de L’Eco di Bergamo. Sulla prima pagina del giornale in edicola lunedì, infatti, i lettori troveranno il «memostick» adesivo, dall’inconfondibile colore giallo, che riporta il numero con cui partecipare alle estrazioni di Bollinopoli. Solo gli abbonati, sia alla versione digitale che a quella cartacea, infatti, hanno già ricevuto il numero con cui partecipare a questa edizione del concorso.

Ogni giorno i lettori non dovranno fare altro che controllare se il numero sul loro «memostick» corrisponde a uno dei trenta estratti dal lunedì al sabato sulla pagina dedicata al concorso. Se compare nella colonna basterà telefonare la mattina seguente al numero 035.386.303 per scoprire se si è uno degli otto fortunati che si aggiudicano ogni giorno i buoni spesa del valore di 200 euro messi in palio dallo shopping center Le Due Torri di Stezzano. Tra i concorrenti che avranno segnalato di possedere uno dei numeri estratti, infatti, vinceranno i buoni spesa solo gli otto concorrenti il cui numero è situato più in alto nella colonna di quelli pubblicati, esattamente come nelle passate edizioni.

Ma lunedì sarà anche il giorno del primo bollino da ritagliare e incollare nella cartella, da ritirare anche domenica 18 ottobre presso Le Due Torri dalle 11 alle 14 o dalle 16 alle 19. Sono 49 in totale i bollini da non perdere, uno per ogni giorno fino a domenica 6 dicembre 2020. Raccogliendoli tutti sarà possibile partecipare all’estrazione del super premio finale, una Suzuki Vitara ibrida messa in palio dalla concessionaria bergamasca Autorota. Solo uno dei concorrenti di Bollinopoli Winner a fine anno potrà sentire il motore del suo nuovo e scattante suv, ma tutti potranno sognare di vincerlo. Ad arricchire il bottino di questa edizione non mancano altri premi, che si aggiungono agli oltre trecento buoni spesa che saranno messi in palio durante queste settimane dalla galleria commerciale Le Due Torri.

Per vincere gli altri premi in palio codici di gioco ed estrazioni non servono, i lettori dovranno invece cercare Mister Bollino, la mascotte del concorso tra le pagine del giornale e trovare il Qr-code per giocare. Per partecipare al «gioco nel gioco» di Bollinopoli Winner servirà scaricare l’applicazione gratuita «AdWinner» sul proprio smartphone o tablet e inquadrare il Qr-code nascosto da Mister Bollino. In questo caso i lettori scopriranno immediatamente se hanno vinto o meno uno dei premi in palio quel giorno, fra buoni spesa Mondoflex del valore di 250 euro, ingressi per due persone nei centri Qc terme, tre monopattini elettrici e altri 140 buoni spesa del valore di 50 euro da utilizzare nei negozi dello shopping center Le Due Torri. Le sorprese arrivano tutte nella prima settimana, venerdì 23 ottobre sarà il giorno dedicato alla prima giocata speciale alla caccia del Qr-code e di Mister Bollino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA