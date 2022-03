Borgo Santa Caterina, dal 4 aprile il cantiere: ecco come cambierà la viabilità

Partono il 4 aprile i lavori anche lungo via Borgo Santa Caterina: sta per cambiare l’aspetto del Borgo d’Oro grazie al piano del Comune di Bergamo per l’allargamento del marciapiede di sinistra della via.

Una scelta che mira a migliorare l’arredo urbano della strada, ma anche a creare maggiori spazi per il commercio e il passeggio in uno dei borghi più caratteristici della città di Bergamo.

Scatta quindi nei prossimi giorni il cantiere di un’opera del valore di circa 800mila euro destinata a cambiare l’assetto viabilistico del borgo: si parte dalla parte centrale della via, tra il Centro per Tutte le Età e via dei Celestini. Non cambierà il lato destro della via: l’allargamento riguarderà solo il marciapiede di sinistra con la realizzazione di una pista ciclabile – larga 1,5m – al posto della corsia per i bus, che non ci sarà più, per via del restringimento della carreggiata.

Via Borgo Santa Caterina

(Foto di Yuri Colleoni) «Nessun parcheggio sarà tolto, - spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Marco Brembilla - dato che il lato del marciapiede lungo il quale si sviluppano i posti auto non viene toccato, resterà così com’ è. Si allargherà solo il marciapiede a sinistra, quindi da via Corridoni a piazzale Oberdan.»

Il cantiere si svolge secondo quattro fasi operative, che potrebbero impattare sul traffico veicolare, ma che garantiranno sempre il transito pedonale e l’accesso alle attività commerciali. Sul nuovo marciapiede allargato saranno posate nuove fioriere, nuove panchine e nuove rastrelliere per le biciclette.

«L’intervento di riqualificazione – sottolinea l’assessore alla Mobilità Stefano Zenoni – comporterà in fase di cantiere una deviazione del trasporto pubblico, che è competenza dell’Agenzia del Trasporto Pubblico. In fase di cantiere la linea C sarà spostata per entrambe le direzioni lungo Via Suardi, come già avvenuto nelle scorse estati per la presenza dei dehors provvisori. La stessa Agenzia proseguirà le valutazioni sulla inevitabile modifica del percorso della linea a fine lavori, dato il restringimento della carreggiata a favore dei marciapiedi. L’assetto finale di Borgo Santa Caterina prevede, oltre all’unica corsia veicolare in direzione verso Via Corridoni, anche una corsia ciclabile con percorrenza opposta, delimitata da segnaletica orizzontale, che consentirà ai velocipedi la percorrenza bidirezionale della via, come richiesto da alcuni residenti negli incontri avuti.»