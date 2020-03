Esce di strada, forse un colpo di sonno Ferita infermiera, aveva appena finito il turno Incidente nella mattinata di venerdì 27 marzo, un’infermiera di 26 anni ha perso il controllo dell’auto finendo fuori strada.

Grave incidente nella mattinata di venerdì 27 marzo a Bracca in Val Brembana. Alle 8.41 un’auto è uscita di strada in via Consorziale. Al volante un’ infermiera, di 26 anni, della Val Serina che aveva appena smontato dal turno. Probabilmente la causa dello schianto è stato un colpo di sonno.

Sul posto un’ ambulanza della Padana emergenza e l’elisoccorso da Bergamo. La giovane è sempre stata cosciente, ha riportato un trauma cranico e altri traumi in varie parti del corpo. È stata portata in codice giallo al Niguarda di Milano. .

