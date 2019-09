Omaggio a Bruni a Palazzo Frizzoni

Bandiere a mezz’asta all’aeroporto di Orio Aperta la camera ardente a Palazzo Frizzoni per l’ex sindaco Roberto Bruni. Sedute sospese per ricordare l’avvocato in Tribunale a Bergamo. Il cordoglio del mondo politico e della città.

L’omaggio a Roberto Bruni in quella sala consiliare di Palazzo Frizzoni in cui ha trascorso tantissime serate coltivando la grande passione per la politica e la sua voglia di spendersi per il bene comune. Mercoledì 11 settembre intorno alle 10 si è aperta la camera ardente per ricordare l’avvocato e amministratore morto martedì sera dopo una lunga malattia all’età di 70 anni. I primi ad arrivare il sindaco Giorgio Gori e il vice sindaco Sergio Gandi, molto assessori, la moglie Maria Teresa e le figlie Barbara e Federica, il presidente del Consiglio comunale Ferruccio Rota.

L’omaggio a Bruni a Palazzo Frizzoni

In Tribunale a Bergamo ha ricordato Roberto Bruni nell’aula della Corte d’Assise di via Borfuro, intorno alle 9. Sedute sospese per qualche minuto per commemorare l’avvocato scomparso. A ricordarlo il presidente della Camera penale della Lombardia orientale, Emilio Gueli, il presidente dell’Ordine degli avvocati, Francesca Pierantoni, il procuratore aggiunto Maria Cristina Rota e il giudice Gaetano Buonafede. Bandiere a mezz’asta anche all’aeroporto di Orio al Serio.

Bandiere a mezz’asta all’aeroporto di Orio al Serio

Amico, avversario, esempio, leale oppositore, consigliere fidato. È stato proprio Giorgio Gori a ricordare Roberto Bruni come un sindaco che ha amministrato con intelligenza e con passione. Voleva bene alla città e lo ha dimostrato nell’impegno costante, continuato anche nei cinque anni all’opposizione dopo la bruciante sconfitta del 2009. Ha ricevuto la fascia da Cesare Veneziani, l’ha lasciata a Franco Tentorio, ha salutato con gioia la vittoria di Giorgio Gori nel 2014 e anche il bis di pochi mesi fa.

«Ci ha lasciati un uomo retto, preciso, rigoroso - scrive Giorgio Gori , ma al tempo animato da grande passione civile: un vero democratico, un uomo di limpidi ideali e di fortissimi valori morali. Roberto Bruni è stato un uomo delle istituzioni, prim’ancora d’essere per cinque anni il nostro sindaco: era questa la sua cultura, saldamente ancorata alla storia della sua famiglia e al dettato della Costituzione. È stato un difensore del diritto e dei diritti, nella dimensione professionale come in quella politica, un uomo che ha legato la sua vita alla promozione della giustizia».

A ricordare Bruni la sua squadra per cinque anni alla guida di Palafrizzoni (dal 2004 al 2009). «Sono profondamente dispiaciuto - dice Giovanni Sanga, che fu vicesindaco e assessore – . Ero molto legato a Roberto. Ogni incontro con lui lasciava sempre qualcosa». L’amore per la politica non l’ha abbandonato fino agli ultimi giorni e sono molti i politici che lo ricordano con un affetto «bipartisan», dal Maurizio Martina a Elena Carnevali e Antonio Misiani, fino all’avversario Daniele Belotti.

Cordoglio sui social anche dal mondo degli avvocati e dai vertici Sacbo. «Ci ha dato una grande lezione di moralità, etica e coraggio» ha ricordato il direttore generale Sacbo Emilio Bellingardi. «Maestro e riferimento» per Francesca Pierantoni, al timone dell’Ordine degli avvocati.

