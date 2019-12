Buone notizie per la giovane Isela

La 14enne è tornata a casa C’era grande apprensione per la giovane: la ragazza è tornata a casa e nella mattinata di sabato 21 dicembre si è presentata in Questura.

Buone notizie per la famiglia di Isela Jitaru, 14 anni, la studentessa di terza media dell’istituto Camozzi di cui non si avevano notizie da lunedì pomeriggio. La quattordicenne, che vive con i genitori in via del Lazzaretto, il 16 dicembre dopo pranzo era uscita di casa per andare a scuola dove avrebbe dovuto seguire un corso di inglese, ma in classe non è mai arrivata. La ragazza è rientrata nella mattinata di sabato 21 e si è presentata in Questura.

La ragazzina era uscita lasciando a casa il suo cellulare («a scuola non lo porta mai» dice la madre), aveva con sè solo lo zaino con i libri di scuola. Subito è scattato l’allarme e le ricerche. Isela sta bene ed è tornata a casa spontaneamente, nella mattinata di sabato.

