Buoni spesa, oltre 500 chiamate in poche ore

Bergamo, il Comune attiva un altro numero Ricevute più di 500 chiamate per informazioni nella sola mattinata di martedì 31 marzo. Tutte le info qui.

Una pioggia di telefonate ai numeri che il Comune di Bergamo ha attivato da martedì 31 marzo per dare ai cittadini tutte le informazioni sui buoni spesa, previsti nell’ultimo decreto del governo. Così tante che è stato attivato un terzo numero per cercare di dare una risposta a tutti.

I tre numeri sono i seguenti :

- 035399.878

- 035.399.910

- 035.399.826

Per tutte le informazioni sui buoni spesa e l’emergenza covid in ogni caso l’amministrazione ha anche attivato una pagina internet speciale. Clicca qui per vederla.

