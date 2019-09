Bus affollati, gli studenti

pronti a scendere in piazza La protesta parte dall’Albarotto di Trescore: troppi disagi, il 4 ottobre manifestiamo. I presidi coordinano le uscite. Sab: difficoltà con orari provvisori nelle scuole.

Sono pronti a scendere in piazza gli studenti del polo scolastico di Trescore Balneario, per chiedere autobus meno affollati e più sicurezza alle pensiline. Per il 4 ottobre annunciano una manifestazione a Bergamo, di fronte alla sede della Sab. «I problemi principali riguardano la sicurezza e la scarsità di mezzi – fanno sapere gli studenti –. Gli autobus che partono dalla pensilina del piazzale di via Alessandro Volta sono sempre pieni in modo esagerato». I dirigenti scolastici si sono attivati per coordinare gli orari di uscita, mentre Sab spiega che «non è possibile modificare gli orari delle corse in base agli orari provvisori adottati dalle scuole a settembre».

