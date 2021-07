Cade da 7 metri, 28enne ferita alle Buche di Nese: in ospedale con l’elicottero L’incidente nel tardo pomeriggio di sabato 10 luglio. La ragazza si trovava su un sentiero ed è scivolata: recuperata in acqua dai vigili del fuoco e trasportata in elicottero all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo in codice giallo.

Una ragazza di 28 anni è stata soccorsa poco dopo le 17 di sabato 10 luglio alle Buche di Nese, nel territorio di Alzano Lombardo. Secondo le prime ricostruzioni, la giovane si trovava su un sentiero e sarebbe scivolata, cadendo in acqua da un’altezza di circa sette metri. Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della centrale di Bergamo con il nucleo Saf (Speleo alpino fluviale), l’elisoccorso, l’ambulanza della Croce Rossa di Alzano e il Soccorso alpino di Gazzaniga. Recuperata e immobilizzata dai vigili del fuoco, la ragazza è stata affidata al personale sanitario: dopo le prime cure sul posto è stata caricata sull’elicottero e trasportata in codice giallo all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo per ulteriori accertamenti e cure.

L’arrivo della barella all’elicottero

