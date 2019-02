Camion fermo sotto il cavalcavia

Mattinata di code in via Autostrada La strada è sempre la stessa e sempre lo stesso è il cavalcavia. Ecco uno scatto della mattina di venerdì 22 febbraio di una nostra lettrice.

Il camion è rimasto incastrato intorno alle 8.30 in via Autostrada a Bergamo. Inevitabili le ripercussioni sul traffico, in una delle zone della città più caotiche la mattina. Molti i curiosi che si sono fermati ad osservare il grande tir bloccato sotto il cavalcavia della ferrovia. Non è la prima volta che sotto questo ponte dei camion restano «intrappolati».

