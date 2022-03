Campagna Amica, inaugurato il nuovo mercato davanti alla sede di Coldiretti

Al taglio del nastro sono intervenuti, tra gli altri, il presidente e il direttore di Coldiretti Bergamo, Alberto Brivio e Carlo Loffreda, il parroco di Boccaleone don Giuseppe Rossi e il presidente di Campagna Amica Mario Scaini. «In un momento così difficile per il nostro Paese – affermano Brivio e Loffreda – nonostante le difficoltà, il nostro settore non si è mai fermato e vuole essere messo nella condizione di continuare a lavorare. Abbiamo voluto un nuovo mercato contadino per sottolineare che gli agricoltori si sono presi la responsabilità di produrre cibo di qualità e attraverso la cultura della sana alimentazione vogliono coinvolgere la comunità. Scegliere di acquistare presso i nostri mercati vuol dire dare valore alla stagionalità, alla freschezza e al legame con il territorio».

Il nuovo mercato è il settimo aperto in provincia e si aggiunge agli altri «farmers market» di Campagna Amica già attivi a Bergamo in piazza Pontida (ogni venerdì dalle 8,30 alle 12,30), in piazzetta Santo Spirito (martedì dalle 8,30 alle ore 12,30), in piazza Mascheroni in Città Alta (la prima e la terza domenica del mese dalle 8,30 alle 18); a Seriate in piazza Alebardi (giovedì dalle 8,30 alle 12,30); a Trescore Balneario in via Locatelli (seconda domenica del mese dalle 8,30 alle 13); a San Paolo D’Argon in piazza Cortesi (terza domenica del mese dalle 8,30 alle 13).