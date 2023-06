Capitale della Cultura, in carcere un programma con 15 appuntamenti

Anche la cultura può dare libertà. Oltre le mura del carcere, c’è un vivace fermento culturale: anche la casa circondariale di Bergamo partecipa alla Capitale della Cultura, e lo fa con un «cartellone» di 15 iniziative, tra progetti già realizzati e altri ancora in cantiere. Laboratori di scrittura e teatrali, le attività e il potenziamento delle biblioteche, i corsi musicali, un premio letterario: è un fitto calendario d’iniziative quello presentato all’interno del carcere di Bergamo, per un insieme di attività che coinvolgerà sino alla fine dell’anno un totale di oltre 150 detenuti (sui circa 530 reclusi totali di via Gleno), per 919 ore di impegno; sono 12 le associazioni coinvolte.