Capriate, arrestato 47enne

Spacciava cocaina in centro I carabinieri della Stazione di Capriate S. Gervasio hanno arrestato in flagranza di reato un 47enne italiano, per detenzione di droga.

I militari, nella giornata di sabato 12 ottobre, nel centro abitato di Capriate S. Gervasio, hanno controllato un’autovettura condotta dal 47enne italiano, con precedenti penali per spaccio di stupefacenti. L’atteggiamento insofferente e nervoso del conducente ha insospettito i militari i quali hanno deciso di effettuare una perquisizione personale, rinvenendo una dose di cocaina e una dose di hashish.

La successiva perquisizione domiciliare, ha consentito il ritrovamento di altri 10 grammi di cocaina già suddivisa in 9 dosi termosaldate, pronte per essere smerciate, tre panetti di hashish per un totale di grammi 350 e un bilancino di precisione. Sequestrata anche la somma di 210 euro, provento dell’attività di spaccio.

All’interno dell’abitazione, è stato rinvenuto e sequestrato materiale per la pesatura ed il confezionamento dello stupefacente.

