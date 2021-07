Cartello con minacce al sindaco Giorgio Gori sulla facciata di Palafrizzoni Trovato stamane (venerdì 9 luglio) da una passante: al vaglio le immagini delle telecamere.

Un cartello di cartone con minacce di morte rivolte al sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, è stato trovato sulla facciata di Palazzo Frizzoni, sede del municipio nella mattinata di venerdì 9 luglio. A trovarlo, questa mattina, una passante, che lo ha segnalato agli uscieri del Comune e, attraverso di loro, alle Forze dell’ordine e alla locale Questura, che sta vagliando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.

Al momento non vi è alcuni ipotesi sull’ autore e sui motivi del messaggio intimidatorio: nei giorni scorsi ne era stato trovato uno simile, nella stessa posizione, in quel caso però non vi erano riferimenti al sindaco o alla giunta. Il sindaco Gori, che ha ricevuto la telefonata del Questore che gli ha espresso solidarietà, non ha voluto commentare l’accaduto.

