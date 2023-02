Casa di Leo e formazione lavoro: il Rotary Food Box fa altra strada

Con la Casa di Leo di Treviolo e la Diocesi di Bergamo si allarga il progetto Rotary Food Box 3 , promosso da Rotary Club Bergamo Sud in collaborazione con Comune di Bergamo, Manpower Group, Fondazione Human Age Institute, Confcooperative Bergamo e una fitta rete di partner del territorio.

L’iniziativa, nata nel 2020 per offrire un segno di cura e vicinanza alle famiglie colpite dal Covid, ha fatto parecchia strada. E dal confezionamento di oltre 1.200 scatole (consegnate a circa 200 nuclei) contenenti prodotti di prima necessità messi a disposizione da una quarantina di aziende bergamasche si è passati a un innovativo percorso di formazione e tirocinio lavorativo per persone in emergenza occupazionale che ha permesso di dare lavoro a una decina soggetti fragili. E ora, nell’anno della Capitale della Cultura, il Rotary Club Bergamo Sud ha deciso di rilanciare il progetto e allargare gli orizzonti.