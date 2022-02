Case di Comunità, oggi l’inaugurazione con Fontana, Moratti e Terzi

La tabella di marcia parte dal capoluogo, Bergamo, con l’inaugurazione della Casa della Comunità in via Borgo Palazzo 130, in quei padiglioni che furono la sede dello storico ospedale neuropsichiatrico provinciale. Il taglio del nastro, alla presenza di autorità e responsabili dell’Asst, è fissata per le 9, 30: saranno presenti il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, accompagnato da Letizia Moratti, vicepresidente e assessore al Welfare e Claudia Terzi, assessore alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile .