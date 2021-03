Castelli Calepio, auto contro moto -Foto

Grave 54enne, in ospedale con l’elicottero Lo schianto è avvenuto in via San Rocco sulla provinciale 83, intorno alle 17.45 di martedì 2 marzo.

Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio di martedì 2 marzo a Castelli Calepio in via San Rocco, sulla cosiddetta strada del Porto che collega Tagliuno a Capriolo.

Un’auto che scendeva da via Bellini in direzione sud si è scontrata con una moto che veniva da via San Rocco verso il centro di Tagliuno.

Il motociclista, un 54enne, è parso subito in gravi condizioni anche se cosciente, tanto che è stato allertato l’elicottero del 118 da Bergamo che ha trasportato il ferito al Papa Giovanni in codice rosso.

Sul posto anche i due ambulanze e i Carabinieri per i rilievi.

Sul posto si sono formate code consistenti.

