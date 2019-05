Castione, paura all’hotel Presolana

per uno sversamento di cloro Tanta paura e una persona intossicata all’hotel Presolana di Castione per uno sversamento di cloro nel locale di servizio delle piscine.

Tanta paura ma nessun ferito grave all’hotel Presolana di Castione della Presolana per una reazione chimica causata da uno sversamento di cloro nel locale tecnico delle piscine. Un addetto alla manutenzione, un uomo di 60 anni, è rimasto intossicato in modo lieve ed è stato trasportato all’ospedale di Piario per degli accertamenti. L’incidente è avvenuto intorno alle 13 di domenica 26 maggio. Nell’hotel erano presenti una trentina di clienti che sono stati fatti uscire in via precauzionale. In azione due squadre di Vigili del fuoco da Bergamo e Gazzaniga, i sanitari del Corpo Volontari Presolana e della Croce Blu di Gromo, l’Ats di Bergamo per gli accertamenti del caso e i Carabinieri di Clusone.



