(Foto by Giuliano Fronzi)

Carabinieri nella struttura di Dorga che ospitava i bimbi che si sono sentiti male (Foto by Giuliano Fronzi)

Castione, si sentono male in vacanza

Notte da incubo per 27 bambini Intossicazione alimentare per una comitiva di bambini tra i 7 e gli 11 anni di un oratorio della provincia che erano in vacanza in una struttura privata a Dorga. Dopo aver mangiato gnocchi al pomodoro hanno accusato nausea, vomito e forte mal di testa.

Il 112 è stato chiamato verso mezzanotte quando i bambini hanno cominciato ad accusare i classici sintomi da intossicazione alimentare: nausea, vomito e forte mal di testa. 27 dei 37 bambini tra i 7 e gli 11 anni di un oratorio della provincia che erano in vacanza con il prete e alcuni accompagnatori a Dorga in una struttura privata, si sono sentiti male poche ore dopo la cena a base di gnocchi al pomodoro.

Nessuno fortunatamente era in gravi condizioni, ma il 118 ha dovuto organizzare un vero e proprio intervento di maxi emergenza, allertando le varie associazioni di soccorritori sul territorio tra cui la Croce Blu di Gromo, i Volontari della Presolana e la Croce Verde di Colzate che sono intervenuti con dei pulmini per trasportare in ospedale i bambini e anche qualche accompagnatore.

L’intervento della Croce Blu a Dorga

(Foto by Giuliano Fronzi)

Nulla di grave, dunque, ma un grande spavento per tutta la comitiva. I bambini sono stati distribuiti nei vari ospedali della provincia, Papa Giovanni, Seriate, Alzano Lombardo e qualcuno anche a Esine.

© RIPRODUZIONE RISERVATA