Centri disabili, pagamenti sospesi

Prorogate sospensioni Ztl e sosta Nuove misure dal Comune di Bergamo per i cittadini e prorogata la sospensione delle Ztl e della sosta a pagamento.

Diverse novità giovedì 2 aprile dalla Giunta del Comune di Bergamo. Sindaco e assessori di Bergamo hanno deciso durante una seduta Skype la sospensione delle quote di compartecipazione a carico dei cittadini per il servizio di Centro Diurno Disabili e Centro Socio Educativo per l’autismo. La sospensione dei pagamenti è a partire dal mese di marzo fino alla riapertura delle strutture dedicate.

Per le quote di compartecipazione a carico dei cittadini per il Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) è stato deciso il posticipo del pagamento per i mesi legati all’emergenza al 30 giugno 2020, previa valutazione della situazione familiare da parte del servizio sociale dedicato.

Non solo politiche sociali: l’Amministrazione comunale ha deciso dunque di prorogare fino al prossimo 13 aprile la sospensione delle Ztl della città per continuare a garantire e rendere possibili tutti i servizi di consegna a domicilio di spesa e beni essenziali.

Rimane sospeso fino al 13 aprile anche il pagamento della sosta in tutta la città: un provvedimento, questo, a favore di tutte le persone che ancora devono presentarsi al lavoro, coinvolte come sono in attività essenziali alla vita della città.

© RIPRODUZIONE RISERVATA