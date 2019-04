Centri per l’impiego, collocato il 15%

Redditi cittadinanza: 3.500 domande Poco meno di 3.500 lavoratori inseriti, tra incontro di domanda e offerta, tirocini e collocamento dei disabili: è il 15% dell’utenza «attiva». Tempo di bilancio 2018 per la rete dei Centri per l’impiego della Provincia di Bergamo.

Quasi 40 mila sono state le iscrizioni, e ora si guarda al futuro, con il reddito di cittadinanza. «Serve la collaborazione di tutte le realtà coinvolte», è l’appello lanciato dal presidente della Provincia, Gianfranco Gafforelli. L’idea è di dar vita a una commissione ad hoc, che includa tra l’altro sindacati, realtà datoriali, ambiti dei Comuni. Intanto dovrebbero sbloccarsi le assunzioni, nei Centri per l’impiego, di 21 nuovi addetti, mentre per i «navigator» bisognerà probabilmente aspettare il 2020.

Si è conclusa a fine marzo, nel frattempo, la prima fase di presentazione delle domande per il reddito di cittadinanza (ma già da sabato prende il via la nuova «ondata»): finora sono quasi 3.500 le famiglie che si sono affidate ai Caf e patronati Acli per le pratiche. I nuclei potenzialmente beneficiari sono quasi 26 mila.

