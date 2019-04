Che sorpresa in Borgo Santa Caterina

Famiglia di germani a spasso in strada Il curioso gruppetto di pennuti, che procedeva ordinatamente in fila indiana, è stato notato in via Longo, zona Borgo Santa Caterina, da un nostro lettore.

Eccoli qua! Un'allegra famiglia di germani nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 17 aprile , ha deciso di farsi una passeggiata in città. Il curioso gruppetto di pennuti, che procedeva ordinatamente in fila indiana, è stato notato in via Longo, zona Borgo Santa Caterina, da un nostro lettore, Mario Rota, che non si è fatto sfuggire l’occasione per fargli un bello scatto. Poco distante c’è il torrente Morla, e forse la famigliola palmata era diretta proprio lì.

© RIPRODUZIONE RISERVATA