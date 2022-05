Che sorpresa, la transumanza torna in centro a Bergamo - Il video

Tante persone nella serata di martedì 17 maggio hanno ammirato e sono rimaste sorprese dalla transumanza in pieno centro a Bergamo. Un gregge di pecore ha attraversato via Verdi in tarda serata e una nostra lettrice ha immortalato in un video questa visione d’altri tempi soprattutto per chi vive in città. L o abbiamo postato sulle nostre pagine social - Facebook e nei reel di Instagram - e ha avuto migliaia di like e condivisioni. Ecco il video: