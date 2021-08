Cimiteri di Bergamo, lavori alle aree verdi. Sistemati quattro parchi del Villaggio degli Sposi La Giunta approva un piano straordinario di manutenzione del verde dei cimiteri di Bergamo. Conclusi i lavori nell’area verde di via Trento e in quattro parchi del Villaggio degli Sposi.

Il Comune di Bergamo avvierà un importante intervento di riordino e sistemazione straordinaria del verde dei cimiteri della città: un anno di lavori, per un intervento del valore complessivo di 400 mila euro e che riguarderà il cimitero monumentale di viale Pirovano e quelli di Colognola e Grumello del Piano.

Manutenzione dell’erba, tra sfalci e ripristini, la potatura e il mantenimento delle siepi e dei cespugli, l’abbattimento di alberi morti e la piantumazione di quelli nuovi, fiori, il diserbo dei campi, dei percorsi pedonali e degli spazi in ghiaia all’aperto: queste sono le principali lavorazioni previste, ma il capitolato voluto dall’Assessorato al verde del Comune di Bergamo e approvato nella seduta di Giunta dei primi di agosto prevede anche tutti i lavori di riordino e di manutenzione del verde di pertinenza di tombe e sepolture abbandonate e non più curate e gestite dagli eredi dei defunti.

Un intervento, quindi, di ampio respiro, pensato per una manutenzione complessiva di tutto il verde dei tre cimiteri della città. «È un intervento di grande importanza simbolica – spiega l’assessora la verde pubblico Marzia Marchesi – perché mira a garantire il massimo della dignità in un contesto delicato e particolare come quello dei cimiteri comunali della nostra città. Il Cimitero Monumentale, soprattutto, è un’area molto vasta con tantissima vegetazione di pregio che necessita periodicamente di manutenzione, vista anche la particolare attenzione che vi dedicano i nostri concittadini».

Non solo il futuro cantiere di manutenzione del verde cimiteriale: in città si sono conclusi molti lavori sul verde pubblico e sui parchi di vari quartieri nelle scorse settimane.

Oltre al parco del Triangolo, l’Amministrazione ha finito di intervenire sull’area verde di via Trento, accanto all’imbocco della circonvallazione del viadotto di Boccaleone, non lontano dalla case Aler della via. In particolare, si è provveduto a rimuovere gli asfalti vialetti realizzato ora in autobloccanti colorati, realizzare nuova area cani adeguatamente recintata; rimuovere l’area di stoccaggio dei rifiuti trasformandola in una piazzola di sosta per i padroni dei cani, realizzare un nuovo camminamento in pietra per l’area cani in materiale di recupero e creare uno spazio di fermata lungo Via delle Valli, arredato con pedana e panchine, dedicato in particolare alla sosta degli studenti della vicina scuola superiore. Infine sono state sostituite le panchine in legno con tavoli e panche in materiale riciclato al 100%, inserite due strutture per il gioco dei bambini una su prato, una su gomma colorata antitrauma. Sono state anche piantate nuove alberature e collocate due nuove fontanelle con relativo allaccio.

Infine, il Comune ha provveduto al completamento dei lavori su quattro parchi del quartiere del Villaggio Degli Sposi: gli interventi sono stati scaglionati per non lasciare il quartiere sprovvisto dei suoi spazi verdi, ascoltando alcuni esponenti delle reti di quartiere e del comitato che hanno segnalato criticità e avanzato suggerimenti. Gli interventi si sono concentrati sul rifacimento dei percorsi e dei vialetti che sono malmessi, interventi di manutenzione e sistemazione dei giochi, la creazione di aree cani, potature e la piantumazione di nuovi alberi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA