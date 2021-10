Novità sulle capienze: cinema e teatri al 100 per cento, discoteche al 50%. Stadi al 75% Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge che aumenta le capienze nei luoghi di cultura e sport e nelle discoteche.

Piena capienza per i luoghi di cultura, come cinema e teatri. È questa la decisione del Consiglio dei ministri dopo poco più di mezz’ora di riunione. Per le discoteche l’asticella dovrebbe essere fissata al 50% al chiuso, 75% all’aperto; per lo sport invece 60% al chiuso, 75% all’aperto.

Decisioni che andrebbero quindi oltre le indicazioni del Comitato tecnico scientifico che aveva indicato l’80% come capienza massima per cinema, teatri e sale al chiuso e il 30% per le discoteche.



Le riaperture decise sono naturalmente da considerarsi con green pass obbligatorio e solo in zona bianca o gialla e si applicheranno dal prossimo lunedì 11 ottobre.

Secondo la bozza del nuovo decreto, però, la percentuale di capienza potrà variare in base all’andamento della pandemia.

«La decisione del Governo di consentire il ritorno al 100% della capienza nei cinema, nei teatri, nelle sale da concerto, nei musei e in tutti i luoghi della cultura accoglie in pieno la proposta che abbiamo ripetuto e confermato nelle ultime settimane, anche nella nostra ultima audizione con il Cts» ha dichiarato il ministro della Cultura Dario Franceschini, al termine del Consiglio dei ministri. «Da tempo siamo convinti della totale sicurezza di questi luoghi con l’utilizzo del green pass e di tutte le misure di prevenzione: dal controllo della temperatura all’utilizzo della mascherina. Invitiamo gli italiani a tornare a vivere la cultura in tranquillità e sicurezza», ha concluso il ministro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA