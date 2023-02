Circonvallazione delle Valli, ecco la nuova passerella ciclopedonale

Nella serata di mercoledì 15 febbraio a Bergamo sono partite le operazioni per la posa della passerella ciclopedonale che scavalca la circonvallazione all’altezza del rondò delle Valli. La struttura, composta da due campate, consentirà il collegamento tra l’area di Gorle e via Gleno e l’area ex Ote, dove sorgerà il nuovo quartiere Chorus Life Bergamo, la cui realizzazione è affidata al Gruppo Costim. È una delle opere di urbanizzazione secondaria relative al cantiere del nuovo quartiere e sostenute da Chorus Life. Mercoledì sera il tratto di via delle Valli dall’incrocio con via Gleno è stato interrotto a partire dalle 21. Lo stop proseguirà fino alle 6 di giovedì 16 febbraio.