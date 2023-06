Città Alta, un successo la Uni Run Bg: «Oltre mille partecipanti di corsa e in cammino»

È tornata sabato 10 giugno per la quarta edizione «Uni Run Bg», la corsa non competitiva promossa dall’Università di Bergamo e dal Cus, Centro universitario sportivo, che ha coinvolto numerose persone tra studenti, personale accademico e cittadini. L’obiettivo della corsa è quello di fare sport insieme, un’occasione per socializzare e trascorrere una giornata diversa al di fuori delle solite lezioni. L’Uni Run si è svolta lungo un percorso di 8 chilometri: partenza in Via Fara alle 17, passando per Via della Boccola, Largo Colle Aperto, Via San Vigilio, San Sebastiano, i Torni, Via Sudorno, Colle Aperto, Via San Lorenzo e ritorno in Sant’Agostino, dove si sono svolte le premiazioni.