In via Colleoni in Città Alta (Foto by Bedolis)

Città Alta, senso unico sulla Corsarola

Presidio della Polizia locale in centro - Foto Tanta gente in Città Alta, fin dalla mattina di domenica 14 febbraio i bergamaschi hanno raggiunto Città Alta per una passeggiata o per pranzare.

Specialmente dalle 12 alle 14, con la Ztl aperta, il traffico è aumentato e anche la quantità di persone per le strade antiche. Complice il bel tempo, diverse le auto sanzionate e numerosi i controlli oltre alle lunghe code per utilizzare la funicolare. Intorno alle 14.30 la Polizia Locale di Bergamo ha attivato il senso unico in via Colleoni, la cosiddetta Corsarola, da piazza Cittadella in direzione di Piazza Vecchia. La decisione è stata presa per far defluire meglio le persone e il senso unico è stato mantenuto fino alle 18.

In via XX Settembre

(Foto by Bedolis)

Controlli sul Sentierone

(Foto by Bedolis)

Situazione più tranquilla in città bassa: sempre molte le persone a spasso, via XX Settembre è stata presidiata dalla Polizia Locale. Controlli anche della Polizia di Stato.

Diversi i gruppetti di giovani sul Sentierone e in piazza Libertà, non sono mancati i bambini travestiti per Carnevale. Nel pomeriggio lunghe le code viabilistiche da Porta Nuova e verso Città Alta.

