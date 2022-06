Colognola, vandali al cineteatro: estintori svuotati e scritte, trasloca l’ultimo spettacolo della stagione

Raid vandalico al Cineteatro Colognola, la sala teatrale dell’oratorio di Colognola conosciuta anche come Teatro San Sisto. Qualcuno nella notte tra giovedì e venerdì ha forzato un accesso, è entrato e ha svuotato tre estintori a polvere nella sala, sul palco e nei camerini. Sono stati imbrattati anche i muri con delle scritte e rovinate alcune attrezzature. L’amara scoperta è stata fatta venerdì mattina, all’apertura della sala per la preparazione di uno spettacolo. Sulla pagina Facebook del cineteatro, «Cineteatro Colognola Fans», un video documenta i danni, che sono in corso di quantificazione e dalle prime stime sarebbero ingenti, attorno ai 10 mila euro. Il fatto è stato denunciato alle forze dell’ordine e le indagini sono in corso.