Come ne «La Fabbrica di Cioccolato»: i commercianti del centro di Bergamo lanciano il «Golden Ticket» Un mese di maggio di sorprese per tutti i clienti dei negozi del centro di Bergamo. Un progetto che coinvolge i cittadini con sconti e regali.

Cercare di promuovere il commercio del centro città, in questa fase di progressive riaperture dopo i difficili mesi di chiusura e di stop alle attività per l’emergenza Covid19: ci provano i commercianti del centro di Bergamo, con il sostegno del Distretto Urbano del Commercio e del Comune di Bergamo. Al via l’iniziativa «Golden Ticket», che coinvolgerà nel mese di maggio quasi 120 tra negozi e attività commerciali.

Un’idea che si ispira e riprende il mitico «Biglietto d’oro» del romanzo di Roald Dahl «La Fabbrica di Cioccolato», poi divenuto, per ben due volte, film: nel racconto, coloro che avessero trovato, dentro a una tavoletta di cioccolato, il biglietto d’oro avrebbe potuto entrare nella fabbrica di cioccolato di Willy Wonka.

Nel centro di Bergamo, invece, il biglietto d’oro verrà distribuito, dal 6 al 16 maggio, dopo ogni acquisto, in qualsiasi negozio che aderisce all’iniziativa. Basterà esibirlo tra il 20 e il 30 maggio nei 120 negozi (che si possono trovare al www.bergamoincentro.it/golden-ticket-2021/) per ottenere sorprese, sconti e molto altro.

“Lo shopping nei negozi di fiducia di Bergamo ritorna finalmente al centro, dopo chiusure e ripartenza zoppe – spiega Nicola Viscardi, presidente del Distretto Urbano del Commercio -. C’è tanta voglia di vivere la città, i negozi lo fanno con questa iniziativa speciale, quelli aderenti sono già più di un centinaio, abbiamo tantissima voglia di rimetterci in gioco, dimostrare la nostra professionalità e lo spirito di servizio che la gente ha apprezzato durante la pandemia e che continua enormemente a differenziarci rispetto ad altre polarità commerciali , spesso impersonali, amorfe e che talvolta antepongo il profitto alla cura della persona. Il legame tra i negozi e la sua città qui a Bergamo é qualcosa di totalmente diverso».

«BergamoInCentro – commenta il presidente dell’omonima associazione Marco Recalcati - decide di ripartire in grande e come sempre proponendo un’iniziativa di coinvolgimento collettivo e unione. Ispirati dalla favola della Fabbrica Di Cioccolato, abbiamo deciso di rievocare la magia dei Biglietti d’oro che verranno consegnati ai clienti a fronte di un acquisto nei loro 120 negozi di fiducia dal 6 al 16 maggio. Le sorprese saranno per tutti e verranno “riscosse” dal 20 al 30 maggio in tutti i negozi partecipanti all’iniziativa. Siamo sicuri che un po’ di leggerezza e qualche accattivante sorpresa farà rivivere nei cittadini e nei clienti quella voglia di “qualche sciocchezza che di tanto in tanto aiuta l’uomo a vivere d’incanto”. A noi commercianti, così duramente colpiti da questo strano anno, ci piace ancora credere e pensare che lo shopping possa essere ancora un’esperienza magica e siamo sicura che questa iniziativa non potrà far altro che sostenere anfore di più il commercio cittadina».

