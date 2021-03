Palafrizzoni, gli appuntamenti si fissano online

I servizi comunali con prenotabergamo.it Da lunedì 8 marzo appuntamenti ai servizi comunali solo attraverso il sistema www.prenotabergamo.it.

Lunedì 8 marzo è operativo il nuovo sistema di prenotazione degli appuntamenti, che stanno diventando la normalità nell’erogazione dei servizi comunali, facilissimo e molto intuitivo. Il Comune di Bergamo utilizza ora obbligatoriamente il sito prenotabergamo.it per organizzare l’erogazione delle proprie prestazioni al cittadino: appuntamenti per carte d’identità, servizi demografici, biblioteche e molto altro ancora potranno essere prenotati attraverso il sistema messo a punto da VisitBergamo e dal Comune di Bergamo lo scorso anno.

Un servizio che molti cittadini già hanno avuto modo di conoscere, visto che è stato utilizzato anche per la prenotazione dei test sierologici gratuiti che il Comune di Bergamo ha messo a disposizione la scorsa estate per i propri concittadini: allora il sistema smistò 32mila prenotazioni in meno di 4 settimane.

Ora il portale prenotabergamo.it diventa il motore per la prenotazione degli oltre 40mila appuntamenti che il Comune eroga agli utenti: da agosto scorso 30mila persone hanno prenotato il proprio appuntamento con i servizi comunali, 10mila solo con i servizi bibliotecari (la prenotazione della propria postazione alla biblioteca Tiraboschi, per esempio).

Il nuovo servizio consente di prenotare appuntamenti sia da computer che da dispositivi mobili (a partire dall’8 marzo, per smaltire gli appuntamenti già presi attraverso il servizio attualmente in uso), non è necessario scaricare nulla né registrarsi; sarà possibile scegliere il momento della giornata e la sede più adatta alle esigenze dell’utenza. Gli utenti, dopo aver lasciato il proprio numero di cellulare o e-mail, riceveranno un sms o una e-mail con un link per confermare la prenotazione. Terminata l’operazione, verrà rilasciato un QR-code da mostrare agli sportelli.

Per alcuni procedimenti più complessi (ad esempio, quelli che richiedono specifici documenti), sarà prevista la possibilità di “richiesta di prenotazione” a cui poi seguirà il feedback degli operatori del Comune: il sistema quindi è molto flessibile, in base alle esigenze dei cittadini e all’organizzazione del lavoro all’interno degli uffici.

Tutti coloro che non utilizzano PC o smartphone possono telefonare dal lunedì al venerdì:

allo 035.399333 dalle ore 8:30 alle ore 15:30

al numero verde 800.292110 dalle ore 8:30 alle ore 18:30.

