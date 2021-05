Con la droga sul tram: 30enne scoperto dal cane poliziotto che fiuta l’hashish Era sul tram da Albino a Bergamo con 50g di hashish: è stato il cane Tenai a segnalare un 30enne residente a Bergamo, agli agenti della Polizia Locale di Bergamo, che lo hanno perquisito e arrestato nella mattinata di mercoledì 5 maggio.

Il controllo nell’ambito dell’iniziativa, che coinvolge l’unità cinofila della Polizia Locale, di contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti in prossimità degli istituti scolastici e lungo le tratte dei mezzi pubblici: intorno alle ore 10.30 gli agenti e il cane Tenai sono saliti sul tram delle Valli alla fermata di Via San Fermo, in direzione centro città. Il cane si è avvicinato all’uomo, incensurato e disoccupato, segnalando la possibile presenza di sostanza stupefacente nelle sue tasche.

Dalla perquisizione è scattato il sequestro di un sacchetto di cellophane contenente hashish per un quantitativo pari a 49,56 grammi e banconote di diverso taglio, per un totale di 115 euro. Gli agenti sono quindi passati alla perquisizione di casa dell’uomo: nella sua cantina gli agenti hanno trovato altri 45 grammi di hashish, un bilancino di precisione digitale e due coltelli utilizzati per tagliare la droga.

Sentito il sostituto Procuratore della Repubblica di turno, il trentenne è stato arrestato in flagranza del reato di spaccio di sostanze stupefacenti.

